Юный хоккеист впал в кому из-за сломанной шеи в матче Кубка Москвы
Хоккеист команды «Пингвины» получил тяжелую травму во время матча Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил портал Children's Hockey World.
В субботу, 27 февраля, у «Пингвинов» прошла встреча с «Львами ЦХМ», где первые проиграли со счетом 1:21.
Инцидент произошел в первом периоде. Хоккеиста «Пингвинов» толкнул игрок соперников, из-за чего мальчик ударился головой о борт и не смог подняться.
Известно, что пострадавший получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и пролежал почти сутки в коме.
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