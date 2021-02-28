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Юный хоккеист впал в кому из-за сломанной шеи в матче Кубка Москвы
Фото: moscow-live

Юный хоккеист впал в кому из-за сломанной шеи в матче Кубка Москвы

Никита Абрамов

Происшествия

Хоккеист команды «Пингвины» получил тяжелую травму во время матча Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил портал Children's Hockey World.

В субботу, 27 февраля, у «Пингвинов» прошла встреча с «Львами ЦХМ», где первые проиграли со счетом 1:21.

Инцидент произошел в первом периоде. Хоккеиста «Пингвинов» толкнул игрок соперников, из-за чего мальчик ударился головой о борт и не смог подняться.

Известно, что пострадавший получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и пролежал почти сутки в коме.

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