Маршрут трамваев на севере Москвы временно изменили из-за повреждения контактной сети
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий
Движение трамваев на севере Москвы ограничено из-за повреждения контактной сети. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел утром в понедельник, 1 марта, на Полярной улице. В связи с повреждением контактной сети маршрут трамвая № 17 был временно изменен. Трамваи временно ходят до комбината «Лира», вместо остановки «Медведково».
В ведомстве добавили, что по маршруту на участке работают автобусы.
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