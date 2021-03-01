Маршрут трамваев на севере Москвы временно изменили из-за повреждения контактной сети

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение трамваев на севере Москвы ограничено из-за повреждения контактной сети. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел утром в понедельник, 1 марта, на Полярной улице. В связи с повреждением контактной сети маршрут трамвая № 17 был временно изменен. Трамваи временно ходят до комбината «Лира», вместо остановки «Медведково».

В ведомстве добавили, что по маршруту на участке работают автобусы.

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