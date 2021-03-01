Twitter обвинили в нарушении российского законодательства

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Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора информацию, которая признана запрещенной в Российской Федерации. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что с 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной информацией. В общей сложности в отношении данных, которые признаны запрещенными, Роскомнадзор направил в компанию свыше 28 тысяч требований об удалении.

Ранее сервис микроблогов Twitter удалил 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. Отмечается, что Twitter раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая, по мнению компании, была связана с Россией и «пыталась подорвать веру в НАТО». Еще 31 «российский» аккаунт был удален, потому что их владельцы якобы пытались влиять на США и Евросоюз.

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