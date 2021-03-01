Московский учитель рассказал, как школьникам написать оригинальное сочинение 

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В Москве продолжается региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Школьникам и студентам колледжей предлагается поразмышлять о том, как можно сохранить память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Работы принимаются до 3 марта включительно: у ребят еще есть время поделиться своими мыслями о трагических и героических страницах истории нашей страны. Учитель русского языка и литературы, методист Городского методического центра Наталья Володько дает советы, как сформулировать тему и работать с источниками, что следует учитывать при написании работы, какие приемы позволяют сделать сочинение оригинальным и выделить его из массы других конкурсных работ.

По рекомендациям эксперта, перед тем как приступить к написанию сочинения, изучите памятку для участника и положение о конкурсе. Правильным решением будет знакомство с работами победителей прошлых лет: сможете отметить их сильные и слабые стороны, а также «разобрать» текст по частям, чтобы понять, из чего он состоит.

— Конкурсная работа должна быть уникальной и индивидуальной. Поверьте: жюри обязательно проверит ее на наличие некорректных заимствований, поэтому текст пишите самостоятельно. Определитесь, о чем будете рассказывать в своем сочинении. Тщательно проанализируйте формулировку темы, так как содержание сочинения не должно лишь формально соответствовать выбранному тематическому направлению. Но главное, чтобы то, о чем вы пишите, было интересно вам, вызывало у вас сильные эмоции, — отметила Наталья Володько.

Она уточнила, что при формулировке темы конкурсного сочинения нужно помнить, что она должна быть уместной и оригинальной, а не повторять тематическое направление. Можно смело использовать яркие цитаты из книг и кинофильмов.

— Формулировка должна соответствовать жанру и отражать главную мысль, поэтому лучше заняться ей уже после сбора необходимого материала, определения жанра сочинения и написания черновика работы, — подытожила эксперт.

Что касается выбора жанра, то педагог рекомендует ребятам постараться четко представить его формальные и художественные особенности. Кстати, о жанровых характеристиках можно прочитать на официальном сайте конкурса в разделе «Участнику», а потом посоветоваться со своим учителем.

— При написании сочинения важно корректно использовать литературный, исторический, биографический, научный, архивный и другие виды материалов, правильно оформлять цитаты. Однако не стоит увлекаться цитированием, поскольку сочинение все же предполагает изложение в первую очередь собственных мыслей. Сочинение — это не реферат или справочная статья, — советует Наталья Володько.

По мнению педагога, при написании сочинения стоит передавать информацию, полученную из различных источников, собственными словами.

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