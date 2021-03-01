Прокуратура Москвы проверит информацию о насилии в отношении несовершеннолетних в детсаду
Столичная прокуратура проверит информацию о применении насилия в отношении несовершеннолетних в частном детском центре. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили на сайте ведомства.
По предварительным данным, в частном детском центре на улице Нагатинской были установлены факты жестокого обращения с несовершеннолетними со стороны сотрудника учреждения. Эти факты стали известны благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы.
Проверку проводит Симоновская межрайонная прокуратура. Представители ведомства должны установить все обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечается в сообщении прокуратуры.
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