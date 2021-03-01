Астролог рассказала, чего ожидать от первой недели весны

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Астролог Яна Ваганова рассказала о том, что ждет людей в первую неделю весны. Об этом пишет ФАН.

Так, в понедельник, 1 марта, по словам эксперта, стоит спокойно продолжать ранее начатые дела. Этот день подходит для рутинных обязательств, а также наведения порядка на рабочем месте или дома. Стоит посвятить себя креативу и творчеству. Желательно отложить на другой день поход в магазин, потому что велика вероятность финансовых потерь. При этом важно следовать расписанию и никуда не опаздывать.

А вот во вторник, 2 марта, покупки станут приятными и полезными. При этом в этот день стоит следить за своей речью, так как возможны конфликты между детьми и родителями. Астролог посоветовала быть терпимее к близким. В этот день не рекомендуется ожидать быстрых результатов от новых дел. Лучше всего начинания отложить на другое время.

В середине рабочей недели, 3 марта, в целом ожидается благоприятный день, однако положение Луны сделает психику человека нестабильной. Захочется развить бурную деятельность, начать что-то, что давно откладывалось. По мнению Вагановой, все плоды этого дня будут процветать — и от хороших поступков, и от плохих. При этом важно рассчитывать свои силы, потому что велика вероятность не закончить начатое.

Четверг, 4 марта, станет благоприятным днем для целеустремленных людей. Новым знакомствам будет соблаговолить созвездие дня. Эта дата тоже хороша для того, чтобы начать что-то новое, заняться спортом или совершить поездку. Удача сопутствует в мелких покупках, уборке, соревнованиях. Все остальное будет продвигаться медленно.

В последний день рабочей недели, 5 марта, Луна перейдет в знак своего падения. Поэтому астролог советует людям следить за стабильностью психики, не совершать неадекватных действий и не принимать неожиданных решений. При этом можно повеселиться с друзьями, с кем-нибудь познакомиться или сходить на свидание со своей второй половинкой. Удача ждет всех, кто займется парным творчеством.

Суббота, 6 марта, станет неблагоприятным, психически неустойчивым днем. Противопоказано начинать что-то новое и важное. Люди будут готовы раздавать советы, но сами не в силах будут терпеть нравоучения.

— Энергия созвездия связана с раскаянием, возможно, у вас попросят прощения или вы почувствуете необходимость простить других, — добавила Яна Ваганова.

На следующий день, 7 марта, не стоит предпринимать серьезных шагов. Лучше быть осторожнее с деньгами и не давать в долг даже мелкие суммы. Важно следить за состоянием здоровья, потому что любое заболевание, начавшееся в этот день, будет протекать тяжело. Есть высокая вероятность ссор, конфликтов и аварий. Удачу может принести массаж.

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