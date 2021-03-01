Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минтруд опроверг сообщения об изменении правил назначения выплат на детей
Фото: pexels.com / Lisa Fotios

Минтруд опроверг сообщения об изменении правил назначения выплат на детей

Ростислав Зубков

Общество

Правила выплаты пособий на детей до трех лет не менялись. Об этом вопреки многочисленным сообщениям СМИ заявили в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее в прессе появилась информация, что с 1 марта в России изменились условия предоставления пособий малоимущим семьям на детей до трех лет.

В министерстве опровергли эти данные, уточнив, что перестал действовать только введенный на время пандемии коронавируса временный беззаявительный порядок продления данных выплат. При этом назначение пособий как раньше, так и теперь проводится по заявлению семьи.

— Прекращает действие порядок продления, принятый на время пандемии. До 1 марта продление выплат осуществлялось без заявления со стороны семьи. Этот беззаявительный порядок продления прекращает действовать с 1 марта текущего года, — подчеркнули в ведомстве.

В Минтруде напомнили о том, что для оформления выплаты семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов, нужно обратиться либо в органы соцзащиты, либо в МФЦ, либо зайти на портал госуслуг. Граждан просят подготовить пакет документов: понадобится не только само заявление, но также сведения, подтверждающие доход семьи.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Штрафы, пособия и иноагенты. Что изменится в жизни россиян в марте

выплата пособийМинтруд РФвыплаты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте