Минтруд опроверг сообщения об изменении правил назначения выплат на детей

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Правила выплаты пособий на детей до трех лет не менялись. Об этом вопреки многочисленным сообщениям СМИ заявили в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее в прессе появилась информация, что с 1 марта в России изменились условия предоставления пособий малоимущим семьям на детей до трех лет.

В министерстве опровергли эти данные, уточнив, что перестал действовать только введенный на время пандемии коронавируса временный беззаявительный порядок продления данных выплат. При этом назначение пособий как раньше, так и теперь проводится по заявлению семьи.

— Прекращает действие порядок продления, принятый на время пандемии. До 1 марта продление выплат осуществлялось без заявления со стороны семьи. Этот беззаявительный порядок продления прекращает действовать с 1 марта текущего года, — подчеркнули в ведомстве.

В Минтруде напомнили о том, что для оформления выплаты семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов, нужно обратиться либо в органы соцзащиты, либо в МФЦ, либо зайти на портал госуслуг. Граждан просят подготовить пакет документов: понадобится не только само заявление, но также сведения, подтверждающие доход семьи.

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