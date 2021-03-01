Блокирующий коронавирус препарат создадут в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России идут клинические исследования препарата, блокирующего определенные части коронавируса нового типа. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила в понедельник, 1 марта, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, — это так называемый РНК-полимеразный сайт, — пояснила Скворцова.

Руководитель ФМБА уточнила, что средство получило название «Мир-19». Оно безопасно для человека и при этом с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращая самые тяжелые течения заболевания, вызываемого ковидом.

Скворцова добавила, что первый этап исследований препарата проводится с особой тщательностью, поскольку речь идет о безопасности людей. Ожидается, что к середине марта первая фаза завершится.

Помимо этого, глава ФМБА заявила российскому лидеру, что отечественные тест-системы на COVID-19 функционируют при любом штамме коронавируса, передает РИА Новости.

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