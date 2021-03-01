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Ход реконструкции театра «Сатирикон» в Москве проверили на наличие нарушений
Фото: Пелагея Замятина / «Вечерняя Москва»

Ход реконструкции театра «Сатирикон» в Москве проверили на наличие нарушений

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Шереметьевская улица, 8 Карта всех событий

В Москве проверили ход реконструкции театра «Сатирикон». Инспекцию провели специалисты Комитета государственного строительного надзора Москвы, сообщили в ведомстве в понедельник, 1 марта.

Театр находится в районе Марьина Роща по адресу улица Шереметьевская, владение 8. Уточняется, что работы будут вестись на деньги инвестора. В настоящее время в театре ремонтируют кровлю и фасад здания. Кроме того, рабочие прокладывают инженерные системы.

— На строительстве театра «Сатирикон» комитетом проведено 18 инспекционных проверок, включая проверки соблюдения строителями противоэпидемических требований. К проверкам привлекаются специалисты центра экспертиз, которые выполняют комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, — отметил руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Во время осмотра здания специалисты зафиксировали незначительные нарушения, которые не влияют на безопасность строения. Установленные комитетом нарушения застройщик устранит в необходимые сроки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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