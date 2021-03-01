«Это грех»: Сябитова дала совет мечтающим о детях женщинам

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Глава сваха России Роза Сябитова рассказала, как вести себя с мужчиной, который не хочет детей. Об этом она поговорила с подписчицами своих соцсетей.

Известная телеведущая выразила мнение, что о детях с мужчиной нужно начинать говорить еще до брака для того, чтобы не наломать дров.

— К сожалению, не все мужчины готовы к рождению детей или, например, хотят только одного ребенка, поэтому заранее обсудите этот вопрос с мужчиной, который хочет стать вашим мужем, и придите к согласию, — советует Сябитова в Instagram.

Она отметила, что считает «грехом уклонение от рождения детей». Если семья в состоянии завести малышей, это нужно сделать, заявила сваха. Также она порекомендовала не рожать от мужчины, который изначально настроен против детей.

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