Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Это грех»: Сябитова дала совет мечтающим о детях женщинам
Фото: instagram.com/syabitova_roza

«Это грех»: Сябитова дала совет мечтающим о детях женщинам

Ростислав Зубков

Звезды

Глава сваха России Роза Сябитова рассказала, как вести себя с мужчиной, который не хочет детей. Об этом она поговорила с подписчицами своих соцсетей.

Известная телеведущая выразила мнение, что о детях с мужчиной нужно начинать говорить еще до брака для того, чтобы не наломать дров.

— К сожалению, не все мужчины готовы к рождению детей или, например, хотят только одного ребенка, поэтому заранее обсудите этот вопрос с мужчиной, который хочет стать вашим мужем, и придите к согласию, — советует Сябитова в Instagram.

Она отметила, что считает «грехом уклонение от рождения детей». Если семья в состоянии завести малышей, это нужно сделать, заявила сваха. Также она порекомендовала не рожать от мужчины, который изначально настроен против детей.

Читайте также: Сябитова рассказала о навыках, которыми должна обладать хорошая жена

Роза Сябитоваженщиныдети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте