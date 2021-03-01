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Нетрезвого мужчину с ранением ягодицы нашли в трамвае в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Нетрезвого мужчину с ранением ягодицы нашли в трамвае в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Русаковская улица, 22Карта всех событий

Выпившего мужчину с ножевым ранением ягодицы обнаружили в трамвае в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 1 марта.

По информации собеседника, в последних числах февраля в трамвае на улице Русаковской, дом 22, был найден мужчина с ножевым ранением.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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