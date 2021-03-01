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Создание карты трендов столицы станет итогом работы форсайт-проекта «Москва-2050»
Фото: Pexels

Создание карты трендов столицы станет итогом работы форсайт-проекта «Москва-2050»

Анастасия Волоснова

Город

Для форсайт-проекта «Москва-2050» планируют создать карту возможностей и трендов столицы. Она станет результатом деятельности участников программы, участниками которой станут работники Москомархитектуры, Института Генплана Москвы и другие эксперты. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Среди более чем 50 приглашенных специалистов будут президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов и другие участники.

— Куратор программы — председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская, куратор архитектурно-градостроительной секции — главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, — уточнили в пресс-службе.

Во время программы участники смогут присоединиться к таким программам, как «Горожанин и его новые ценности», «Новые вызовы и технологии в городе» и «Градостроительство: ответы новому». Уточняется, что кроме карты по результатам проекта напишут книгу «Москва-2050. Вызовы будущего», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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