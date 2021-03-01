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«Не имел права подвести»: Пригожин рассказал об участии в шоу «Маска»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Не имел права подвести»: Пригожин рассказал об участии в шоу «Маска»

Кирилл Николаев

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин до последнего не верил, что сможет выступить в шоу «Маска». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что в тяжелой форме переболел коронавирусной инфекцией. Всего лишь за два дня до съемки продюсер стал дышать самостоятельно без кислородной маски. Пригожин отметил, что подтвердил свое участие в проекте за три месяца до болезни и не мог отказаться.

— Не имел права никого подвести. Уже в Москве каждое утро я говорил жене, что еду в больницу на физиотерапевтические процедуры, а сам отправлялся в студию или на репетицию, так что бдительность Валерии была усыплена, — написал продюсер.

Пригожин отметил, что когда вернулся из больницы, то весил на 12 килограммов меньше, чем до болезни. За время проекта он уже прибавил девять килограммов.

— Виной всему гормональные препараты, на фоне применения которых у меня разыгрался зверский аппетит, — подчеркнул продюсер.

Пригожин признался, что рад участию в шоу «Маска».

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ШоуИосиф Пригожинпродюсер
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