Ранее судимый москвич украл телефон у мужчины на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Самаркандский бульвар Карта всех событий

В доме на юго-востоке столицы москвич с судимостью отобрал мобильный телефон у мужчины и сбежал. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Как рассказали в ведомстве, ранее судимый житель Москвы ограбил мужчину, находясь на лестничной площадке второго этажа дома на Самаркандском бульваре. 38-летний подозреваемый достал из кармана лежащего на полу мужчины мобильный телефон за 13,5 тысячи рублей и скрылся.

Предполагаемого преступника вскоре удалось задержать. На него завели дело о грабеже и взяли подписку о невыезде.

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