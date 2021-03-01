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Мужчину заподозрили в растлении двух мальчиков в своей иномарке в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчину заподозрили в растлении двух мальчиков в своей иномарке в Москве

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Моршанская улица Карта всех событий

Неизвестный мужчина подозревается в растлении двух подростков в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, за непотребствами стоит 47-летний незнакомец, владелец иномарки Chevrolet Lacetti. Предварительно, с января по февраль подозреваемый совершал развратные действия с 15-летними мальчиками в своей машине у дома на улице Моршанская.

На мужчину заведено уголовное дело о развратных действиях. Идет следствие.

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