Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Расписание автобуса № П209 изменится в Москве с 6 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Расписание автобуса № П209 изменится в Москве с 6 марта

Юлия Ямпольская

Транспорт
4-й Сетуньский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

С 6 марта в Москве изменится расписание автобуса № П209. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что теперь первые автобусы маршрута будут отправляться на 20 минут раньше. Так, от 4-го Сетуньского проезда — в 07:10 по будням и в 08:10 по выходным. Кроме того, от Матвеевского транспорт поедет в 08:02 в будние дни и в 09:02 в выходные.

Пассажиров призвали внимательно следить за расписанием.

Читайте также: Маршрут автобуса изменят на северо-западе Москвы

изменение расписанияМоскваавтобус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте