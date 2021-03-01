Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Расписание автобусов маршрута № П209 изменится в Москве с 6 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Расписание автобусов маршрута № П209 изменится в Москве с 6 марта

Юлия Ямпольская

Транспорт
4-й Сетуньский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

С 6 марта в Москве изменится расписание автобуса № П209. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что теперь первые автобусы маршрута будут отправляться на 20 минут раньше. Так, от 4-го Сетуньского проезда — в 07:10 по будням и в 08:10 по выходным. Кроме того, от Матвеевского транспорт поедет в 08:02 в будние дни и в 09:02 в выходные.

Пассажиров призвали внимательно следить за расписанием.

Читайте также: Маршрут автобуса изменят на северо-западе Москвы

изменение расписанияМоскваавтобус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте