Расписание автобусов маршрута № П209 изменится в Москве с 6 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

4-й Сетуньский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

С 6 марта в Москве изменится расписание автобуса № П209. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что теперь первые автобусы маршрута будут отправляться на 20 минут раньше. Так, от 4-го Сетуньского проезда — в 07:10 по будням и в 08:10 по выходным. Кроме того, от Матвеевского транспорт поедет в 08:02 в будние дни и в 09:02 в выходные.

Пассажиров призвали внимательно следить за расписанием.

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