Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 1,6 тысячи жалоб на действия кибермошенников поступило от москвичей в 2020 году
Фото: pixabay.com/Lukas

Более 1,6 тысячи жалоб на действия кибермошенников поступило от москвичей в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Жители столицы и Подмосковья в 2020 году направили в Центробанк свыше 1,6 тысячи жалоб на действия кибермошенников. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что участились случаи, когда злоумышленники обзванивают горожан и говорят, что по заявлению Банка РФ в отношении них возбуждено уголовное дело. В пресс-службе рассказали, что Банк России без согласия клиентов не подает соответствующие заявления в правоохранительные органы относительно операций.

Кроме того, мошенники все чаще пытаются вынудить жертв снять денежные средства со счета и перевести их аферистам через платежный терминал или банкомат другого банка. Также граждане активно сообщали в Банк РФ о компаниях, которые работают на финансовом рынке без соответствующей лицензии. Таких жалоб поступило 994.

Читайте также: Нидерланды заявили, что каждый день ловят хакеров из России

банкимошенникиМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте