Более 1,6 тысячи жалоб на действия кибермошенников поступило от москвичей в 2020 году

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Жители столицы и Подмосковья в 2020 году направили в Центробанк свыше 1,6 тысячи жалоб на действия кибермошенников. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что участились случаи, когда злоумышленники обзванивают горожан и говорят, что по заявлению Банка РФ в отношении них возбуждено уголовное дело. В пресс-службе рассказали, что Банк России без согласия клиентов не подает соответствующие заявления в правоохранительные органы относительно операций.

Кроме того, мошенники все чаще пытаются вынудить жертв снять денежные средства со счета и перевести их аферистам через платежный терминал или банкомат другого банка. Также граждане активно сообщали в Банк РФ о компаниях, которые работают на финансовом рынке без соответствующей лицензии. Таких жалоб поступило 994.

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