Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 500 кошек смогли обрести семью благодаря проекту «Хвосты и лапки»
/ Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 500 кошек смогли обрести семью благодаря проекту «Хвосты и лапки»

Юлия Ямпольская

Животные

В рамках проекта «Хвосты и лапки» семью смогли обрести 525 кошек за четыре месяца. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

—Поехали домой и герои плакатов, которых вы могли видеть на остановках: Желточек, Свитерочек, Кишмиш, — добавили в ведомстве.

Видео: Департамент транспорта Москвы

Известно, что на данный момент еще 1882 питомца не нашли дом — их анкеты остались на сайте. Горожане могут присоединиться к проекту, написав боту @to_deptrans_bot.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о московских сервисах для владельцев домашних животных

домашние питомцыМосквакошки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте