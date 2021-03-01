Более 500 кошек смогли обрести семью благодаря проекту «Хвосты и лапки»
В рамках проекта «Хвосты и лапки» семью смогли обрести 525 кошек за четыре месяца. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
—Поехали домой и герои плакатов, которых вы могли видеть на остановках: Желточек, Свитерочек, Кишмиш, — добавили в ведомстве.
Известно, что на данный момент еще 1882 питомца не нашли дом — их анкеты остались на сайте. Горожане могут присоединиться к проекту, написав боту @to_deptrans_bot.
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