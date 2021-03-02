Новая функция появилась в Instagram
Социальная сеть Instagram представила новую функцию для пользователей, которая позволяет проводить прямые эфиры с участием до трех человек.
Прежде пользователи Instagram могли вести прямую трансляцию только с одним человеком. Функция Live Rooms теперь позволяет подключать до трех человек.
Помимо упрощения общения с друзьями новая опция позволит вести ток-шоу, а также откроет новые возможности для ведения бизнеса и получения прибыли, сообщается на официальном сайте соцсети.
Live Rooms has entered that chat 👀— Instagram (@instagram) March 1, 2021
Today we’re rolling out a way for you + three other people to go Live together and do your thing 🗣🤩 💥https://t.co/PiTilGv2Ag pic.twitter.com/l2OKvCBJh4
Ранее сообщалось, что пользователи Instagram получат возможность восстанавливать недавно удаленные публикации.
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