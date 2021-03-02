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Новая функция появилась в Instagram
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Новая функция появилась в Instagram

Татьяна Плотникова

Технологии

Социальная сеть Instagram представила новую функцию для пользователей, которая позволяет проводить прямые эфиры с участием до трех человек.

Прежде пользователи Instagram могли вести прямую трансляцию только с одним человеком. Функция Live Rooms теперь позволяет подключать до трех человек.

Помимо упрощения общения с друзьями новая опция позволит вести ток-шоу, а также откроет новые возможности для ведения бизнеса и получения прибыли, сообщается на официальном сайте соцсети.

Ранее сообщалось, что пользователи Instagram получат возможность восстанавливать недавно удаленные публикации.

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