Новая функция появилась в Instagram

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Социальная сеть Instagram представила новую функцию для пользователей, которая позволяет проводить прямые эфиры с участием до трех человек.

Прежде пользователи Instagram могли вести прямую трансляцию только с одним человеком. Функция Live Rooms теперь позволяет подключать до трех человек.

Помимо упрощения общения с друзьями новая опция позволит вести ток-шоу, а также откроет новые возможности для ведения бизнеса и получения прибыли, сообщается на официальном сайте соцсети.

Live Rooms has entered that chat 👀



Today we’re rolling out a way for you + three other people to go Live together and do your thing 🗣🤩 💥https://t.co/PiTilGv2Ag pic.twitter.com/l2OKvCBJh4 — Instagram (@instagram) March 1, 2021

Ранее сообщалось, что пользователи Instagram получат возможность восстанавливать недавно удаленные публикации.

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