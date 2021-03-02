Определены города, в которых сильнее всего подорожало вторичное жилье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нижний Новгород оказался лидером по увеличению цен на жилую недвижимость на вторичном рынке в феврале 2021 года. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании SRG.

Проанализировав сведения о стоимости вторичного жилья в 20 крупнейших российских городах, специалисты установили, что в Нижнем Новгороде показатель вырос на 4,8 процента, до 74,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Второе место занял Омск, где жилье подорожало на четыре процента, до 49,1 тысячи рублей. Замыкает тройку Воронеж (+3,7 процента, до 54,1 тысячи рублей).

Санкт-Петербург оказался на четвертой позиции (рост на три процента, до 145,3 тысячи рублей). Москва заняла 12-е место в списке (+1,8 процента, до 243,6 тысячи рублей).

Менее значительно жилье на вторичном рынке подорожало в Тольятти (на один процентв), Саратове (+1,1 процента) и в Перми (+1,2 процента), сообщает РИА Недвижимость.

Ранее стало известно, что объем ввода жилья в Новой Москве может вырасти на 20 процентов в 2021 году.

Читайте также: Число регистраций новостроек в Москве увеличилось на 14,5 процента в январе