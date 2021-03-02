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Токсичную рыбу обнаружили в тюменском озере
Фото: pixabay

Токсичную рыбу обнаружили в тюменском озере

Юлия Ямпольская

Общество

Специалисты обнаружили токсичную рыбу в Ишменевском озере в Тюменской области. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе администрации Тобольского района.

Кроме того, недалеко от озера ранее выявили случаи гаффской болезни. Двух пациентов привезли в городскую больницу с подозрением на инфекцию. После подтверждения диагноза один из них скончался.

— Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нем водится. Результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен, — говорится в сообщении.

В рыбе нашли изменения, характерные для гаффской болезни, вспышка которой произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации десяти жителей власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера, передает РИА Новости.

Гаффская болезнь является острым заболеванием, которое в настоящее время плохо изучено, специфического лечения от него пока нет. Установлено, что источник заболевания — рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась.

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