Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Чулпан Хаматова откровенно рассказала об отношениях с отцами своих дочерей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чулпан Хаматова откровенно рассказала об отношениях с отцами своих дочерей

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, какие отношения у нее сложились с бывшим мужем Иваном Волковым, от которого у нее родились две старшие дочери, а также отцом младшего ребенка Александром Шейном.

По словам артистки, у нее был только один официальный брак Иваном Волковым. В нем у супругов родились девочки Арина и Ася. С бывшим мужем Хаматовой удалось сохранить теплые и дружеские отношения, чего не скажешь об отношениях с отцом младшей дочери Ии, которая появилась на свет в 2010 году.

— У нас с Александром понятия добра и зла разные очень, — призналась актриса.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, пара Хаматова и Штейн не регистрировали отношения официально, хотя находились в отношениях до 2018 года. Это стало известно, когда поднялась шумиха после обвинения Александра в хищениях средств, полученных им на фильм «ВМаяковский».

— Когда пошли новости о разводе, Хаматова хотела сначала объяснить, что это не так, но потом уже стала не обращать внимания. Но из-за уголовного дела пришлось все-таки внести ясность, — цитирует инсайдера «СтарХит».

Актриса сообщила, что давно состоит в романтических отношениях, однако не рассекретила имя избранника. Она призналась, что ее личной жизни всегда мешала тотальная занятость. Помимо съемок звезда много времени посвящает своему благотворительному фонду «Подари жизнь».

Читайте также: Чулпан Хаматова объяснила, как пережить травлю

отношенияличная жизньЧулпан Хаматова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Все мнения
О проекте