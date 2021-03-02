Чулпан Хаматова откровенно рассказала об отношениях с отцами своих дочерей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, какие отношения у нее сложились с бывшим мужем Иваном Волковым, от которого у нее родились две старшие дочери, а также отцом младшего ребенка Александром Шейном.

По словам артистки, у нее был только один официальный брак Иваном Волковым. В нем у супругов родились девочки Арина и Ася. С бывшим мужем Хаматовой удалось сохранить теплые и дружеские отношения, чего не скажешь об отношениях с отцом младшей дочери Ии, которая появилась на свет в 2010 году.

— У нас с Александром понятия добра и зла разные очень, — призналась актриса.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, пара Хаматова и Штейн не регистрировали отношения официально, хотя находились в отношениях до 2018 года. Это стало известно, когда поднялась шумиха после обвинения Александра в хищениях средств, полученных им на фильм «ВМаяковский».

— Когда пошли новости о разводе, Хаматова хотела сначала объяснить, что это не так, но потом уже стала не обращать внимания. Но из-за уголовного дела пришлось все-таки внести ясность, — цитирует инсайдера «СтарХит».

Актриса сообщила, что давно состоит в романтических отношениях, однако не рассекретила имя избранника. Она призналась, что ее личной жизни всегда мешала тотальная занятость. Помимо съемок звезда много времени посвящает своему благотворительному фонду «Подари жизнь».

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