Сотрудники Московского авиацентра за месяц спасли 22 человека

Фото: Пресс-служба Московского авиационного центра

За февраль 2021 года сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) спасли 22 человека, в том числе экстренно эвакуировали с мест происшествий. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщили в пресс-службе МАЦ.

Пилотов и спасателей Московского авиационного центра за месяц вызывали 39 раз на различные происшествия, во время которых они экстренно эвакуировали пострадавших с мест ДТП, пожаров и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: Пресс-служба Московского авиационного центра

Кроме того, за прошедший месяц сотрудники авиацентра поучаствовали в нескольких совместных тренировках со спасателями МГПСС. Им пришлось отрабатывать забор воды и ликвидацию пожаров при условии сильных морозов.

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