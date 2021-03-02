«Век суперпрофессионалов»: HR-эксперт рассказала о спросе на ручной труд

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Современный высокотехнологичный мир нуждается в людях, способных создавать уникальные вещи собственными руками. Об этом в эфире «Радио 1» заявила руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая.

— Мы привыкли считать, что век информационных технологий рождает спрос в первую очередь на IT-специалистов. И в этом контексте профессии, связанные с ручным трудом, с ремеслом, кажутся немного странными. Но, с другой стороны, при автоматизации всех процессов нашей жизни особенно ценными становятся вещи, сделанные по индивидуальному заказу, — объяснила эксперт.

По ее словам, многие люди стараются шить одежду в ателье. Если в советское время это была вынужденная мера, то теперь это отличный бизнес и перспективные стартапы. Она также считает, что можно говорить о втором дыхании профессий, связанных с ручным трудом, где создаются эксклюзивные вещи в ограниченном количестве.

При этом, чтобы добиться успеха в данной сфере деятельности, необходимо стать лучшим.

— Сейчас идет век суперпрофессионалов, всем нужны звезды. Поэтому главное — это достичь высокого профессионализма, — добавила Ирина Святицкая.

Она также заключила, что спрос на необычный ручной труд будет всегда.

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