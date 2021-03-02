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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы до 4 марта
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололедицы до 4 марта

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 четверга, 4 марта.

Помимо этого, до утра среды, 3 марта, в столичном регионе действует «желтый» уровень опасности из-за ветра, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду.

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