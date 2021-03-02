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Суд продлил арест Ивану Сафронову по делу о госизмене
Фото: пресс-служба Лефортовского суда

Суд продлил арест Ивану Сафронову по делу о госизмене

Кирилл Николаев

Происшествия

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Сафронов будет находиться под стражей до 7 мая 2021 года.

Задержание Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене

7 июля стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

8 июля в Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

Позднее ряд СМИ написал о блокировке банковских счетов Сафронова и членов его семьи. Однако адвокат обвиняемого Иван Павлов сказал журналистам, что его клиент, а также его родственники не жаловались на блокировку. Вместе с тем защита журналиста не исключила, что блокировки могут иметь место в будущем.

13 июля Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест до 7 марта следующего года.

Читайте также: В Кремле прокомментировали продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову

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