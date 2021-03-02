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Глава Торгпалаты: Италия сохранит отличные отношения с Россией при новом премьере
Винченцо Трани / Фото: Mika-dfv30 / CC BY-SA 4.0

Глава Торгпалаты: Италия сохранит отличные отношения с Россией при новом премьере

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Кардинальных изменений в отношениях Италии и России при новом премьер-министре Марио Драги не произойдет, заверил президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани.

— Я не ожидаю кардинальных изменений в отношениях между нашими странами, — заявил агентству президент Итало-российской торгпалаты.

Он напомнил, что между Италией и Россией всегда были очень хорошие, дружеские и экономически выгодные для обеих сторон отношения. Несмотря на возможную позицию «евроцентристского» Драги, Италия готова и дальше поддерживать дипломатические и экономические отношения с Россией, передает слова главы Торгпалаты РИА Новости.

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