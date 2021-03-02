Правительство выделило 7,6 миллиарда рублей на выплаты медикам

Фото: Правительство РФ

Правительство РФ выделило Фонду социального страхования денежные средства на выплаты врачам, работающим с пациентами, у которых обнаружена коронавирусная инфекция. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

— Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 7 673 987,5 тысяч рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сумма была выделена по указу Владимира Путина о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусом, уточняет ТАСС.

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