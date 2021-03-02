Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Правительство выделило 7,6 миллиарда рублей на выплаты медикам
Фото: Правительство РФ

Правительство выделило 7,6 миллиарда рублей на выплаты медикам

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

Правительство РФ выделило Фонду социального страхования денежные средства на выплаты врачам, работающим с пациентами, у которых обнаружена коронавирусная инфекция. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

— Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 7 673 987,5 тысяч рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сумма была выделена по указу Владимира Путина о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусом, уточняет ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса

врачиправительство Россиикоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Все мнения
О проекте