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Переселение жителей из 224 домов ведется или завершилось в рамках реновации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Переселение жителей из 224 домов ведется или завершилось в рамках реновации

Кирилл Николаев

Город

С момента старта программы реновации в Москве ведется или завершилось переселение жителей из 224 старых домов. Об этом во вторник, 2 марта, рассказал начальник Управления обеспечения реализации программы реновации Сергей Сидоров.

По его словам, с 2018 года более 25 тысяч москвичей переехали в новые квартиры. Еще около 8,6 тысяч жителей находятся на разных стадиях переезда.

— Применяемый принцип «волнового» переселения обеспечит реализацию программы в несколько этапов, — подчеркнул Сидоров.

Он отметил, что благодаря проведенной работе, жители столицы смогли узнать ориентировочные сроки своего переселения до 2032 года включительно. Это дало им возможность построить свои планы с учетом краткосрочной или долгосрочной перспективы.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы рассказали, что на данный момент жителям 44 домов направлено свыше 25 тысяч уведомлений о разных этапах переселения.

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