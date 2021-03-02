Глава СК поручил проверить сведения о распространении призывов к суициду в соцсетях

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям организовать проверку по факту распространения в социальных сетях призывов к суициду среди подростков. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили на сайте СК РФ.

Отмечается, что подобные ролики с запрещенным для детей контентом стали распространяться в социальных сетях в конце февраля. Бастрыкин поручил следователям принять меры и установить злоумышленников.

Ранее в социальной сети TikTok появились видеоролики, в которых детей призывают поучаствовать в акции суицида 3 марта 2021 года. В связи с этим администрации столичных школ предупредили родителей о появлении подобных роликов. Столичные школы просят родителей уделить внимание детям.

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