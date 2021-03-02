Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Абсурдность торжествует»: МИД РФ прокомментировал новые санкции США
Фото: МИД РФ

«Абсурдность торжествует»: МИД РФ прокомментировал новые санкции США

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив вместе с Евросоюзом об очередных санкциях в отношении РФ. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон довел двусторонние отношения России и США до точки полного замерзания.

— Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы отравлением Алексея Навального некими «боевыми химикатами», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Вашингтон, будучи нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями, по определению лишен морального права «читать нотации» другим.

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

Читайте также: Косачев: Санкции США — это подтасовка «улик»

санкцииМИД РоссииСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте