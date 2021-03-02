«Абсурдность торжествует»: МИД РФ прокомментировал новые санкции США

Фото: МИД РФ

Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив вместе с Евросоюзом об очередных санкциях в отношении РФ. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон довел двусторонние отношения России и США до точки полного замерзания.

— Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы отравлением Алексея Навального некими «боевыми химикатами», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Вашингтон, будучи нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями, по определению лишен морального права «читать нотации» другим.

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

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