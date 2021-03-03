Синоптик сообщил об аномальном похолодании в Москве и европейской части России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Аномальный холод придет в Москву и регионы северо-запада России в субботу, 6 марта, а в воскресенье, 7 марта, он распространится уже почти на всю европейскую территорию страны. Температура ожидается ниже нормы на 2-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. 6 марта ночные температуры будут от 9 до 14 градусов мороза, дневные — около 5 градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на 3 градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник, 8 марта, — рассказал он.

Он добавил, что в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала аномалии будут еще заметнее: температура будет ниже нормы на 4-8 градусов. С воскресенья аномальный холод придет почти на всю европейскую территорию страны. Исключением станут только Ростовская область, Ставропольский край и регионы, которые расположены на Нижней Волге — там температура будет около нормы.

Синоптик отметил, что ощущаться температура в Москве будет еще ниже, чем на столбиках термометра, потому что прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду, передает ТАСС.

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