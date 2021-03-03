Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптик сообщил об аномальном похолодании в Москве и европейской части России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Синоптик сообщил об аномальном похолодании в Москве и европейской части России

Юлия Курганова

Общество

Аномальный холод придет в Москву и регионы северо-запада России в субботу, 6 марта, а в воскресенье, 7 марта, он распространится уже почти на всю европейскую территорию страны. Температура ожидается ниже нормы на 2-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. 6 марта ночные температуры будут от 9 до 14 градусов мороза, дневные — около 5 градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на 3 градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник, 8 марта, — рассказал он.

Он добавил, что в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала аномалии будут еще заметнее: температура будет ниже нормы на 4-8 градусов. С воскресенья аномальный холод придет почти на всю европейскую территорию страны. Исключением станут только Ростовская область, Ставропольский край и регионы, которые расположены на Нижней Волге — там температура будет около нормы.

Синоптик отметил, что ощущаться температура в Москве будет еще ниже, чем на столбиках термометра, потому что прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду, передает ТАСС.

Читайте также: Синоптик пообещал москвичам «бурный расцвет природы» в середине апреля

похолоданиеевропейская часть РоссииМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте