Проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях пройдет в России 3 марта

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Масштабная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с включением сирен пройдет в среду, 3 марта, во всех российских регионах. Она начнется с 10:40 по местному времени. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

Целью данных проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, которые возникают при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители — сигнал «Внимание всем». В эфире теле- и радиоканалов передадут соответствующие сообщения продолжительностью до одной минуты. При этом в Москве сирены включаться не будут, сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

В МЧС России призвали граждан не паниковать и сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Еще одна подобная проверка систем оповещения запланирована на 6 октября.

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