Названы имена, обладатели которых имеют шанс разбогатеть весной

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Астролог Михаила Филоненко назвал десять имен людей, владельцам которых этой весной принесет прибыль металлический Бык.

По его словам, больше всего в финансах повезет мужчинам с именами Александр и Иван. Все шансы на решение материальных проблем имеют также обладатели имен Михаил, Алексей и Геннадий.

— Из женских имен. Первое имя — Татьяна. Второе имя, на которое упадет денежный дождь, Светлана. Третье имя — Ирина, — цитирует Филоненко Пятый канал.

По его славам финансовый успех с марта по май ждет женщин, носящих имена Ольга и Галина.

Астролог уточнил, что на денежную удачу обладателей этих имен указывали сразу три календаря: китайский, зороастрийский и славянский.

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