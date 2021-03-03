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Названы имена, обладатели которых имеют шанс разбогатеть весной
деньги богатство

Названы имена, обладатели которых имеют шанс разбогатеть весной

Анастасия Колоскова

Общество

Астролог Михаила Филоненко назвал десять имен людей, владельцам которых этой весной принесет прибыль металлический Бык.

По его словам, больше всего в финансах повезет мужчинам с именами Александр и Иван. Все шансы на решение материальных проблем имеют также обладатели имен Михаил, Алексей и Геннадий.

— Из женских имен. Первое имя — Татьяна. Второе имя, на которое упадет денежный дождь, Светлана. Третье имя — Ирина, — цитирует Филоненко Пятый канал.

По его славам финансовый успех с марта по май ждет женщин, носящих имена Ольга и Галина.

Астролог уточнил, что на денежную удачу обладателей этих имен указывали сразу три календаря: китайский, зороастрийский и славянский.

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