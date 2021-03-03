В Москве начались рейды по выявлению незаконной продажи краснокнижных первоцветов

В Москве начали отслеживать и пресекать продажу краснокнижных первоцветов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Рейды планируют проводить на рынках, возле станций метро и железнодорожных вокзалов, рядом с большими скоплениями людей на бульварах.

— В целях выявления незаконного оборота на территории города Москвы редких дикорастущих растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и города Москвы, департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с 1 марта по 29 мая осуществляется работа, в рамках общегородской операции «Первоцвет-2021», — уточнили в пресс-службе.

Из оборота изымают ландыш майский, хохлатку плотную, иглицу колхидскую, подснежник и другие краснокнижные растения. Жителей города будут предупреждать о недопустимости их сбора и продажи. За незаконную продажу подобных растений предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, на охраняемых природных территориях в Москве усилят контроль за краснокнижными растениями. Их сбор будут пресекать, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Флорист рассказала, какие цветы дольше всего сохранятся в букете