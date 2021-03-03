Мошенники похитили 100 тысяч рублей с карты участницы «Comedy Баттл»

Соня Медовщикова / Фото: gostandup.ru

Со счета стендап-комика Сони Медовщиковой неизвестные списали 100 тысяч рублей.

Девушка пояснила, что днем 2 марта ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал о подозрительных операциях с ее счетом и попросил продиктовать код подтверждения из СМС. Медовщикова назвала код, после чего с ее карты списали 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщил источник агентству городских новостей «Москва».

Соня Медовщикова — стендап-комик, полуфиналистка шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, участница проекта «Стендап-комики» на ТНТ-4, а также шоу подкастов на YouTube.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Москве напали на сотрудника интернет-магазина и отобрали у него сумку, в которой находилось 3,6 миллиона рублей.

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