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В Москве за сутки выявили еще 1284 случая коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили еще 1284 случая коронавируса

Анастасия Колоскова

Общество

В столице за последние сутки выявили 1284 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю за инфекцией в среду, 3 марта.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 983 134 случая коронавируса.

Москва возглавляет тройку лидеров по числу новых пациентов с коронавирусной инфекцией. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где зафиксировано 962 случая заболевания, на третьем — Московская область с 691 новым пациентом с COVID-19.

Всего за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа 452 пациента скончались, полностью вылечились 15 694 человека.

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