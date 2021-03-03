Жителя Подмосковья задержали после кражи смартфона

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Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Полицейские задержали жителя Подмосковья, который отказался вернуть похищенный телефон на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В районе Марьино на Донецкой улице был задержан 34-летний ранее судимый житель Московской области, который подобрал и оставил себе смартфон женщины. Пострадавшая случайно уронила гаджет, когда выходила из машины.

Телефон вернули владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили в Москве у сотрудника интернет-магазина сумку, в которой находилось 3,6 миллиона рублей.

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