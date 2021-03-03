Сократить рабочее время летом для сотрудников старше 60 лет предложили в РФ

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Сократить продолжительность рабочего дня для граждан старше 60 лет предложил член Общественной палаты (ОП) Султан Хамзаев. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Министерства труда и социальной защиты РФ. Копия данной инициативы оказалась в распоряжении RT.

Автор идеи отметил, что в жаркие летние дни рабочая деятельность является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения. Это может стать причиной повышенной усталости, теплового удара или стресса, а также других серьезных проблем для здоровья человека. Особенно, по мнению члена ОП, это актуально для работников «серебряного» возраста, у большинства из которых есть хронические заболевания.

— Чтобы позаботиться о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для сотрудников старше 60 лет без изменения размера зарплаты, — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Султан Хамзаев обратил внимание на то, что многие работники данного возраста нуждаются в дополнительном отдыхе.

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