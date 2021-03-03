Свыше 280 тысяч москвичей посетили каток на ВДНХ за зиму

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

За время работы катка на ВДНХ этой зимой его посетили более 283 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В пресс-службе уточнили, что зимний сезон 2020/2021 на ВДНХ официально завершился. Уточняется, что он был посвящен 200-летию с открытия Антарктиды мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым

— Для посетителей работали фотовыставка «Открываем Антарктику вместе», тюбинговые горки, трассы для катания на лыжах, снегоходах и квадроциклах. Самой популярной активностью традиционно стал каток на Главной аллее, — отметили в пресс-службе.

В связи с пандемией коронавируса билеты на каток продавались онлайн на определенный сеанс. Кроме того, на билете указывался специальный павильон для прохода. Данные меры позволили москвичам и гостям столицы почувствовать себя в безопасности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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