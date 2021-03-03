Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двое человек госпитализированы после падения льда с крыши дома в центре Москвы
01_16_2019 ПРОБЛЕМЫ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДОМ МАСТЕР В ЦЕНТРЕ_ГЕРДО\

Двое человек госпитализированы после падения льда с крыши дома в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Трубная улица, 20 Карта всех событий

Глыба льда упала с крыши трехэтажного здания в Мещанском районе столицы, пострадали два человека. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Днем 2 марта с крыши дома по улице Трубная, 20 сорвалась глыба льда, которая упала на прохожих. В результате инцидента пострадала женщина, которая получила ушиб правого колена. С серьезными травмами в больницу был доставлен мужчина, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гиперфлексионную травму шейного отдела позвоночника.

По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Москвичам ответили на основные вопросы о чистке крыш от снега

ЦАО Москвыпадение снегагоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте