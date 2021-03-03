Двое человек госпитализированы после падения льда с крыши дома в центре Москвы

01_16_2019 ПРОБЛЕМЫ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДОМ МАСТЕР В ЦЕНТРЕ_ГЕРДО\

Россия, Москва, Трубная улица, 20 Карта всех событий

Глыба льда упала с крыши трехэтажного здания в Мещанском районе столицы, пострадали два человека. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Днем 2 марта с крыши дома по улице Трубная, 20 сорвалась глыба льда, которая упала на прохожих. В результате инцидента пострадала женщина, которая получила ушиб правого колена. С серьезными травмами в больницу был доставлен мужчина, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гиперфлексионную травму шейного отдела позвоночника.

По данному факту проводится проверка.

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