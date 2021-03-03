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Капитальный ремонт Новоданиловской набережной проведут в столице
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Капитальный ремонт Новоданиловской набережной проведут в столице

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Новоданиловская набережная Карта всех событий

На юге Москвы проведут капитальный ремонт Новоданиловской набережной. Проект реконструкции уже согласован столичными властями, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.

Уточняется, что во время работ проезжую часть территории не будут занимать. Пешеходы будут двигаться по тротуарам, а переходить дорогу — по временным пешеходным переходам.

— Предусматривается переборка чугунного перильного ограждения и замена его поврежденных элементов. Заменят облицовочные гранитные плиты, карнизные блоки, специалисты проведут очистку и устройство цементно-песчаной расшивки гранитной облицовки набережной, выполнят гидроизоляцию со стороны тротуара и восстановят бетон в зоне водовыпусков, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, рабочие восстановят покрытия и плиты Тульского схода. Спуск к набережной сделают доступным для маломобильных граждан. Ремонт закончат в течение пяти месяцев, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Более двух тысяч москвичей получили жилье по реновации с начала 2021 года

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