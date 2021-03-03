Капитальный ремонт Новоданиловской набережной проведут в столице
На юге Москвы проведут капитальный ремонт Новоданиловской набережной. Проект реконструкции уже согласован столичными властями, рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.
Уточняется, что во время работ проезжую часть территории не будут занимать. Пешеходы будут двигаться по тротуарам, а переходить дорогу — по временным пешеходным переходам.
— Предусматривается переборка чугунного перильного ограждения и замена его поврежденных элементов. Заменят облицовочные гранитные плиты, карнизные блоки, специалисты проведут очистку и устройство цементно-песчаной расшивки гранитной облицовки набережной, выполнят гидроизоляцию со стороны тротуара и восстановят бетон в зоне водовыпусков, — отметили в пресс-службе.
Кроме того, рабочие восстановят покрытия и плиты Тульского схода. Спуск к набережной сделают доступным для маломобильных граждан. Ремонт закончат в течение пяти месяцев, сообщает Интерфакс.
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