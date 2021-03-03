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Редкий черный носорог родился в австралийском зоопарке
Фото: ОТР

Редкий черный носорог родился в австралийском зоопарке

Елена Фролова

Животные

Пополнение в семье редких черных носорогов произошло в австралийском зоопарке города Даббо. О том, что сотрудники зоосада готовятся представить своего нового обитателя посетителям, сообщило ОТР.

Уточняется, что малыш появился на свет на прошлой неделе. Пока ему нужно окрепнуть, поэтому он находится с матерью в отдельном закрытом вольере. Однако скоро маму с детенышем выпустят в открытое пространство.

Рождение черного носорога имеет большое значение не только для зоопарка, но и для всего мира. Из-за противоправных действий браконьеров этот вид оказался на грани исчезновения. В настоящее время численность черных носорогов не превышает шести тысяч. Увидеть представителей этого редкого вида чаще всего можно в зоопарках или на территориях природных заказников.

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зоопаркАвстралияредкий вид
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