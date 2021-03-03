Врач рассказал, как тяжелая форма коронавируса влияет на слуховой нерв

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Тяжелая форма коронавирусной инфекции негативно отражается на работе органов слуха. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес.

Он уточнил, что специализированное медицинское учреждение, которое во время пандемии принимало пациентов с COVID-19, накопило уникальный опыт.

Врач отметил, что у людей с тяжелой формой течения коронавируса, которые находились в палатах или реанимации, страдал слуховой нерв.

— Слуховой нерв — одно из самых «нежных» образований в нашем организме. Наверное, зрительный и слуховой нервы — это те вещи, которые страдают от любой интоксикации, — цитирует Дайхеса агентство городских новостей «Москва».

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, что осложнения после перенесенного COVID-19 могут сказаться на слухе и зрении, так как инфекция поражает наиболее уязвимые органы, в том числе и мозг.

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