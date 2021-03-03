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Оставленных матерью в лесу детей временно передадут родственнику
Фото: pixabay.com/ru

Оставленных матерью в лесу детей временно передадут родственнику

Кирилл Николаев

Происшествия

Дети, которых мать оставила раздетыми в лесу в Новой Москве, будут временно переданы дяде. Об этом в среду, 3 марта, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

— Мать не лишена родительских прав, пока идет следствие, — цитирует Ярославскую агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить троих своих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка Следственного комитета Российской Федерации Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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