Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полутораметрового плюшевого медведя похитили из магазина на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay

Полутораметрового плюшевого медведя похитили из магазина на юго-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 12к2 Карта всех событий

Неизвестные похитили из торгового павильона на юго-востоке столицы игрушечного полутораметрового медведя. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В одном из павильонов торгового центра, расположенного по адресу шоссе Энтузиастов, 12к2, был украден плюшевый розовый медведь.

Материальный ущерб составил три тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Москвичка заявила о пропаже украшений на сумму три миллиона рублей

ЮВАО Москвыограблениекража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Все мнения
О проекте