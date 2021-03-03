Полутораметрового плюшевого медведя похитили из магазина на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 12к2 Карта всех событий

Неизвестные похитили из торгового павильона на юго-востоке столицы игрушечного полутораметрового медведя. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В одном из павильонов торгового центра, расположенного по адресу шоссе Энтузиастов, 12к2, был украден плюшевый розовый медведь.

Материальный ущерб составил три тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.

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