Ученые рассказали, как COVID-19 влияет на сосуды

Фото: Пресс-служба «Леколайк»

Ученые из Израиля выяснили, каким образом белки коронавирусной инфекции могут влиять на сосудистую систему человека. Исследование опубликовано на сервере препринтов BioRxiv.

Специалисты рассказали, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием. Исследователи Тель-Авивского университета обнаружили, что белки коронавируса изменяют проницаемость сосудов.

После начала заболевания примерно у 30 процентов пациентов развиваются резкое падение кислорода в крови, сердечная и почечная недостаточность. Авторы считают, что это связано с дисфункцией сосудов.

Исследователи отметили, что чрезмерная реакция иммунитета на вторжение в организм коронавируса изменяет поверхность сосудов, увеличивая их проницаемость и провоцируя утечку крови.

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