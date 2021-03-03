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Ученые рассказали, как COVID-19 влияет на сосуды
Фото: Пресс-служба «Леколайк»

Ученые рассказали, как COVID-19 влияет на сосуды

Никита Абрамов

Здоровье

Ученые из Израиля выяснили, каким образом белки коронавирусной инфекции могут влиять на сосудистую систему человека. Исследование опубликовано на сервере препринтов BioRxiv.

Специалисты рассказали, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием. Исследователи Тель-Авивского университета обнаружили, что белки коронавируса изменяют проницаемость сосудов.

После начала заболевания примерно у 30 процентов пациентов развиваются резкое падение кислорода в крови, сердечная и почечная недостаточность. Авторы считают, что это связано с дисфункцией сосудов.

Исследователи отметили, что чрезмерная реакция иммунитета на вторжение в организм коронавируса изменяет поверхность сосудов, увеличивая их проницаемость и провоцируя утечку крови.

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