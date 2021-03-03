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Глава МВД сообщил о пресечении деятельности преступной банды
Фото: mvdmedia.ru / МВД Медиа

Глава МВД сообщил о пресечении деятельности преступной банды

Анастасия Чанцева

Происшествия

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев во время заседания коллегии МВД заявил о пресечении деятельности банды, на счету которой более двух десятков преступлений.

— В октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм» в отношении двух лидеров и шести участников устойчивой вооруженной группы. На территории Московской и Тульской областей ими совершен ряд тяжких и особо тяжких деяний, включая убийство и 11 разбойных нападений, — подчеркнул Колокольцев.

Он добавил, что участники банды были задержаны сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками подмосковного главка.

Преступная группировка орудовала в 2017–2020 годах. Следователи уже установили причастность фигурантов к разбойным нападениям на частные дома, краже, угонам автомобилей, незаконному хранению, перевозке и хищению оружия. Все участники группировки в настоящее время содержатся под стражей.

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Владимир КолокольцевпреступлениеМВД РФ
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