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Музей космонавтики закроют на несколько дней для подготовки к выставке
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Музей космонавтики закроют на несколько дней для подготовки к выставке

Кирилл Николаев

Образование
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Музей космонавтики будет закрыт с 15 по 18 марта из-за работ по подготовке к открытию выставки «Первый». Об этом сообщили на сайте музея.

Отмечается, что выставка «Первый» посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Кроме того, с 19 марта по 8 апреля будет закрыт зал «Утро космической эры».

Музей космонавтики принес извинения посетителям за доставленные неудобства.

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