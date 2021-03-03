Музей космонавтики закроют на несколько дней для подготовки к выставке

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

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Музей космонавтики будет закрыт с 15 по 18 марта из-за работ по подготовке к открытию выставки «Первый». Об этом сообщили на сайте музея.

Отмечается, что выставка «Первый» посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Кроме того, с 19 марта по 8 апреля будет закрыт зал «Утро космической эры».

Музей космонавтики принес извинения посетителям за доставленные неудобства.

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